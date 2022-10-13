В правительстве Саратовской области назначены два министра. Сегодня, 13 октября, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба губернатора.
На должность министра экономического развития региона назначен Андрей Разборов.
Главой регионального министерства информации и массовых коммуникаций стал Александр Колоколов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.