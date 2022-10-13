В правительстве Саратовской области назначены два министра. Сегодня, 13 октября, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба губернатора.

На должность министра экономического развития региона назначен Андрей Разборов.

Главой регионального министерства информации и массовых коммуникаций стал Александр Колоколов.

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