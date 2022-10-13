Сегодня, 13 октября, саратовцев ожидает дождь и туман. Об этом предупреждает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +9 с утра до +12 градусов днем. На небе облачно с прояснениями. дует северо-западный ветер со скоростью 4 – 5 метров в секунду и отдельными порывами до 10 метров.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Дует северо-западный ветер со скоростью 6 - 11 метров в секунду. Температура утром составит 2 -7 градуса, а днем 9 – 14 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.