В Саратовской области за 2022 год зарегистрированы 12 465 новорожденных. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции начальник управления по делам ЗАГС правительства региона Юлия Пономарева.

Самым распространенное среди новорожденных мальчиков имя - Артем (613 детей), среди девочек - София (550 детей).

С начала года в регионе родились 138 пар близнецов. 55 пар девочек, 46 пар мальчиков и 37 пар с братом и сестрой. Так же зарегистрировано две тройни.

В 66 семьях зафиксировано рождение 6-го ребенка. Кроме того, одна семья зарегистрировала 9-го, одна - 10-го и одна 11-го ребенка.

Самыми взрослыми родителями стали 70-летний отец и 53-летняя мать. Самыми молодыми - 16-летний папа и 14-летняя мама.

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