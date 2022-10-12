В Саратовской области клещи успели покусать 1276 человек

Фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области за 9 месяцев клещи успели покусать 1276 человек. Прививку от клещевого энцефалита за отчетный период сделали 271 человек. Такие данные на сегодня, 12 октября, представил Роспотребнадзор.

При этом заболевание клещевым боррелиозом зафиксировали только у 11 человек. Один человек поступил с клещевым энцефалитом. Однако позже выяснилось, что саратовец заразился в Челябинской области.

Для профилактики от укусов клещей специалисты ведомства обработали более 1640 га территории специальными препаратами.

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