В ООО «Завод АИТ» прокомментировали сообщение о банкротстве предприятия, которое было опубликовано сегодня, 12 октября, по материалам издания «Комменсантъ».

По информации руководства предприятия, значительная часть кредиторской задолженности ООО «Завод АИТ» составляют невыплаченные налоги. По требованию налоговой инспекции расчетные счет предприятия были заблокированы, что не давало погасить уже новые кредиты. Пришлось договориться с инспекцией о заключении мирового соглашения в рамках дела о банкротстве ООО «Завод АИТ».

- После заключения мирового соглашения ООО «Завод АИТ» намерено выйти на докризисные объемы производства. Подача заявления в Арбитражный суд Саратовской области о признании ООО «Завод АИТ» сделана для выхода из сложившейся ситуации. Это позволит сохранить рабочие места, производить своевременно выплату зарплаты, - сообщили на предприятии.

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