В Саратове без отопления остаются 13 школ и 25 детских садов, сообщает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова.

По данным коммунальщиков, тепло подается в 201 детский сад из 226 и 166 школ из 179.

- Вхождение в отопительный сезон осуществляется поэтапно. Процедура занимает от 5 до 14 дней. Одновременно дать отопление во все многоквартирные дома не представляется возможным, - добавили в комитете.

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