В Ленинском районе Саратова украдено сразу несколько видеорегистраторов. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Несколько жителей Ленинского района сообщили в полицию о случаях кражи авторегистраторов. Так к примеру вчера, 11 октября, один из граждан сообщил о инциденте у дома на улице Лунной. Ночью воры разбили стекло его иномарки и похитили устройство стоимостью в 15 тысяч рублей. Преступников уже ищут.

Во избежание краж полицейские рекомендуют не парковать автомобили в безлюдных, неосвещенных местах и не оставлять в салонах ценные вещи. Свидетелей преступлений просят немедленно сообщать об увиденном в ближайший отдел полиции.

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