Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратовской области мошенники присвоили более 40 миллионов из грантов минспорта. Ранее СУ СК по региону сообщало о сумме в 30 миллионов, но теперь она еще подросла.

Сначала фигурантом уголовного дела был только руководитель региональной общественной спортивной организации из Саратовской области. Однако теперь к нему присоединился его бухгалтер. Они обвиняются в совершении девяти эпизодов мошенничества при получении грантов на развитие отдельных видов спорта, в том числе пляжного футбола.

По версии следствия, злоумышленники неоднократно отправляли заведомо ложные сведения в профильное министерство области и получали гранты на участие в тренировочных сборах или проведение самих спортивных мероприятий.

Часть полученных средств фигуранты дела присваивали. Уголовное дело по данным фактам будет рассмотрено в Октябрьском районном суде Саратова.

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