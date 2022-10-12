От Аткарска до Песчанки запущен новый автобусный маршрут. Об этом сообщает администрация Аткарского района.
Маршрут идет по недавно отремонтированной трассе, ведущей так же в Саратов и в направлении Петровска.
Теперь поездка в город у жителей Песчанки занимает не час, как раньше, а около 25 минут, - уточнили в администрации.
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