От Аткарска до Песчанки запущен новый автобусный маршрут. Об этом сообщает администрация Аткарского района.

Маршрут идет по недавно отремонтированной трассе, ведущей так же в Саратов и в направлении Петровска.

Теперь поездка в город у жителей Песчанки занимает не час, как раньше, а около 25 минут, - уточнили в администрации.

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