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Общество12 октября 2022 16:07

От Аткарска до Песчанки запущен новый автобусный маршрут

Наталья Иванова

От Аткарска до Песчанки запущен новый автобусный маршрут. Об этом сообщает администрация Аткарского района.

Маршрут идет по недавно отремонтированной трассе, ведущей так же в Саратов и в направлении Петровска.

Теперь поездка в город у жителей Песчанки занимает не час, как раньше, а около 25 минут, - уточнили в администрации.

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