Жительница Саратова незаконно прописала в своей квартире двух иностранцев, об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, в июне этого года 34-летняя жительница Кировского района прописала в своей квартире двух иностранцев из Таджикистана и Узбекистана. Как оказалось, на деле жить в ее доме приезжие не собирались.

О преступлении стало известно полиции. На женщину заведено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ.

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