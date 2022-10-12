Жителей Саратовской области предупредили о сильном тумане

Региональный гидрометцентр предупредил жителей Саратовской области о сильном тумане.
Метеорологические условия на 12 октября соответствуют желтому уровню опасности. Местами в регионе видимость может упасть ниже 500 метров, сообщает МЧС.
- На трассах возможны автоаварии, поэтому следует соблюдать скоростной режим, - предостерегают в ведомстве.
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