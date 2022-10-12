В Саратовской области злоумышленники незаконно обналичили более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, через банковские счета подконтрольной фирмы по поддельным документам на счета 14 граждан преступники перевели более 100 миллионов рублей. Переводы проходили под предлогом взыскания долгов по зарплате, однако, как показала проверка, решение комиссии по трудовым спором было фиктивным, получатели денежных средств в компании не работали и зачисленные средства они фактически не получили.

По фактам неправомерных оборотов средств и незаконного образования юрлица возбуждено уголовное дело.

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