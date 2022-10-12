Сегодня, 12 октября, в Саратове без холодной воды остались поселок и еще три улицы. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на водопроводных коммуникациях по адресу Новокрекингская, 8. Из-за нее до 20.00 без холодной воды остались абоненты улиц Брянская, Южно-Зеленая и Новокрекингская, а также поселка Князевка.

Ранее мы уже сообщали об отключении воды в Кировском раойне.

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