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Происшествия12 октября 2022 13:01

Виновник смертельного ДТП в Саратове отделался двумя годами колонии

Мужчина сдал назад и задавил женщину
Наталия Калинина

Виновник смертельного ДТП в Саратове отделался двумя годами колонии, о чем сообщает сегодня, 12 октября, региональная прокуратура.

Трагедия произошла рано утром летом 2021 года в районе пересечения улиц Чапаева и Бахметьевской. 45-летний саратовец на Kia Rio сдавал назад, когда сбил 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. Пострадавшая скончалась в больнице следующий день.

В итоге Октябрьский районный суд приговорил виновника к двум годам в колонии, а также обязал выплатить 450 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда родственникам погибшей.

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