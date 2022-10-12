«Завод АИТ» в Саратове объявил о банкротстве

Старейший саратовский завод «АИТ» в Саратове подал иск о собственном банкротстве. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Ранее в этом году уже подавались два заявления от кредиторов о признании Завода автономных источников тока банкротом, но они отклонялись в связи с введением в России моратория на банкротства юридических лиц. Теперь в суд с иском о своей несостоятельности обратилось само предприятие.

В картотеке дел у завода указан долг более 1 миллиарда рублей. Иск пока не принят к рассмотрению.

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