В Саратовской области готовят флешмоб ко Дню отца

В Саратовской области готовятся ко Дню отца, который празднуется в нашей стране 16 октября. В честь праздника саратовцев приглашают принять участие в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»

Участникам предлагается вспомнить интересный случай из жизни, нарисовать папин портрет, опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями, а затем опубликовать соответствующие посты ВКонтакте. Профиль пользователя должен быть открыт.

Флешмоб продлится до 16 октября. Публикации нужно сопроводить хештегами #деньотца2022 и #ФондАндреяПервозванного. Все участники флешмоба также должны подписаться на группу Фонда и страницу БФ «Протек».

По итогам конкурса рандомайзер выберет 10 победителей, которые получат ценные подарки.

Информация об итогах розыгрыша призов появится 19 октября на страницах Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и в группе, а также партнеров флешмоба.

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