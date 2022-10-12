Денежные средства, собранные сотрудниками СГМУ, переданы в воинскую часть

Саратовские врачи пожертвовали деньги воинской части. Сотрудники СГМУ собрали деньги для военных, о чем сообщили сегодня, 12 октября, в пресс-службе университета.

Трудовой коллектив Университетской клинической больницы № 1 им. С.Р. Миротворцева уже не первый раз отправляет гуманитарную помощь. В этот раз средства передали напрямую в воинскую часть через отца одного из наших военных. Сотрудники собрали более 200 тысяч рублей.

- Приятно знать, что помощь идет именно тем, кому она очень нужна в этот сложный период. Будем участвовать в акции и далее и приглашаем другие медучреждения присоединиться, - отметил главный врач Олег Касимов.

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