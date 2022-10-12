В Саратовской облдуме предложили компенсировать проценты по кредитам фонду капремонта, такую инициативу озвучили сегодня, 12 октября, во время заседания круглого стола в региональном парламенте.

По словам Станислава Денисенко (ЛДПР), тарифы на ЖКХ с 1 декабря вырастут на 9%, однако доходы граждан аналогичного роста не показывают.

- Сокращения планов невозможно. У нас огромное количество домов станут аварийными. Единственный выход - бюджет, но региональный это не потянет. Федералы - это единственное спасение. Почему сейчас это стало невозможным, как в 2000-х? - высказался Александр Анидалов (КПРФ).

Сопартийца поддержала Ольга Лубкова, обозначив федеральное софинансирование как наилучший выход из ситуации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.