В Саратовской облдуме предложили компенсировать проценты по кредитам фонду капремонта, такую инициативу озвучили сегодня, 12 октября, во время заседания круглого стола в региональном парламенте.
По словам Станислава Денисенко (ЛДПР), тарифы на ЖКХ с 1 декабря вырастут на 9%, однако доходы граждан аналогичного роста не показывают.
- Сокращения планов невозможно. У нас огромное количество домов станут аварийными. Единственный выход - бюджет, но региональный это не потянет. Федералы - это единственное спасение. Почему сейчас это стало невозможным, как в 2000-х? - высказался Александр Анидалов (КПРФ).
Сопартийца поддержала Ольга Лубкова, обозначив федеральное софинансирование как наилучший выход из ситуации.
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