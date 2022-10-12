Фото: архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратове росгвардейцы помогли четверокласснику вернуться домой, о чем рассказали в пресс-службе ведомства.

Мальчик пропал в Ленинском районе 11 октября. Ученик четвертого класса заблудился по дороге домой. Он заигрался в телефон в автобусе и проехал свою остановку.

У ребенка на телефоне было специальное приложение с тревожной кнопкой, поэтому его передвижение оперативно отследили сотрудники Росгвардии. Потеряшку отвезли домой. Мама школьника поблагодарила росгвардейцев за помощь.

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