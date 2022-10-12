На пожаре в Саратове погибли 25-летний парень и пожилая женщина

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Следственный комитет и прокуратура проведут проверки в отношении пожара, который произошел сегодня в Саратове на улице Зарубина. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

Напомним, возгорание произошло в 5:39 по адресу Зарубина, 218. Горело двухэтажное жилое здание. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Прибывшие по вызову пожарные вскрыли дверь, где обнаружили обгоревшие тела 25-летнего мужчины и 80-летней женщины. Также пострадали трое взрослых. Они доставлены в медицинское учреждение.

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