Пропал уехавший на заработки в Саратов мужчина в шрамах

Фото: СУ СК по Саратовской области

Пропал уехавший на заработки в Саратов мужчина. СУ СК по Саратовской области просит помощи в поисках пропавшего Сергея Сибирякова, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Пропал Сибиряков Сергей Николаевич, 1983 года рождения. Рост пропавшего составляет 177-182 см, он среднего телосложения, имеет темно-русые короткие волосы. Особыми приметами служат большие шрамы на руке и спине.

В день исчезновения на нем были куртка черно-синего цвета без капюшона, куртка серая, джинсы синие, кроссовки черные.

По предварительным данным, 31 мая 2022 года он уехал на заработки в Саратов. В последний раз он звонил отцу 1 июня 2022 года из Балаково. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Все, кому что-либо известно о месте нахождения либо обстоятельствах, произошедших с Сергеем Сибиряковым, могут обращаться в следственный комитет по следующим номерам телефонов: 8(845-93) 6-38-07, 8(845-2) 74-14-80.

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