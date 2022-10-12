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Общество12 октября 2022 9:07

Саратовские мобилизованные заключают браки прямо в военкоматах

Наталья Иванова

Саратовские мобилизованные заключают браки прямо в военкоматах. О новобрачных среди военнослужащих сегодня, 12 октября, рассказала на пресс-конференции начальник управления по делам регионального ЗАГС Юлия Пономарева.

Всего с 21 сентября мобилизованными было заключено 438 браков. Большинство обратившихся желали провести торжественную регистрацию. 92 брака было оформлено сотрудниками ЗАГСов уже в мобилизационных пунктах.

Юлия Пономарева напомнила, что повестка или справка о мобилизации является основанием для сокращения 30-дневного срока оформления.

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