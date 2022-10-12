Среди иностранцев жители Саратовской области предпочитаю женихов и невест из Казахстана. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала начальник управления по делам ЗАГС регионального правительства Юлия Пономарева.

Жители Саратовской области заключили 449 браков с иностранцами, среди которых 271 жених и 178 невест. Больше всего невест и женихов из Казахстана - 36 и 56 соответственно.

Пятнадцать женихов из Египта, 11 – из Ирака, 7 – из Германии, 4 – с Украины. По два жениха – из Израиля, Туниса, Камеруна и Турции, по одному – из Великобритании, Мавритании, Греции, Сербии, Японии, Румынии, Судана, Латвии и Литвы.

6 невест – уроженки Грузии, 5 – Украины, еще 5 – Белоруссии, и по одной — из Молдовы, Малайзии, Греции и Афганистана.

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