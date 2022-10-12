фото: Дмитрий Владимиров

Саратовцы стали чаще жениться в «красивые даты». Об этом сегодня, 12 октября, сообщила на пресс-конференции начальник управления по делам регионального ЗАГС Юлия Пономарева.

По словам Пономаревой, за 9 месяцев текущего года всего в области заключено 10 454 браков, 70 процентов бракосочетаний - с торжественной регистрацией. Больше всего браков в Ленинском отделе ЗАГС - 1336. Всего в Саратове заключили 4797 браков.

В 59 процентах случаев это первый брак для обоих супругов, в 19 процентах - повторный для жениха и для обоих, а еще в 13 - для невесты.

Кроме того, саратовцы проявляют повышенный интерес к красивым датам. 263 пары поженились в зеркальную дату 22 июля, а еще 205 пар создали семейный союз 22 февраля. В День семьи и верности бракосочетались 233 пар молодоженов, а 22 августа - еще 121 пара.

Всего в «красивые даты» поженились 1416 пар, что на 43 процента больше прошлогоднего показателя.

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