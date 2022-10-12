Фото: сообщество «На дорогах Балакова»

Ночью в Балаково сгорела Audi. Об этом сообщают ГУ МЧС по Саратовской области.

По данным ведомства, сегодня ночью, 12 октября, произошел пожар в Балаково. На пульт диспетчера «01» в 2:35 поступил сигнал о возгорании автомобиля. Горела Audi 105 рядом с домом №101 по улице Ленина. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Причины возгорания устанавливаются.

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