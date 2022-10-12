Билборд
В Шиханах появился билборд с Героем России Александром Потаповым. Об этом сообщает минпечати области.
В городе Шиханы появился билборд «Слава Героям России» с портретом уроженца города Александра Потапова, который за участие в спецоперации Звание Героя России.
Старшему лейтенанту спецназа награда присвоена посмертно за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации на Украине. Офицер Росгвардии погиб в конце августа во время ракетно-артиллерийского обстрела Харьковской области, спасая мирных жителей.
Потапов закрыл своим телом двух жителей города Изюм, когда националисты открыли огонь по жилому району из ствольной артиллерии и американских РСЗО HIMARS.
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