Билборд

В Шиханах появился билборд с Героем России Александром Потаповым. Об этом сообщает минпечати области.

В городе Шиханы появился билборд «Слава Героям России» с портретом уроженца города Александра Потапова, который за участие в спецоперации Звание Героя России.

Старшему лейтенанту спецназа награда присвоена посмертно за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации на Украине. Офицер Росгвардии погиб в конце августа во время ракетно-артиллерийского обстрела Харьковской области, спасая мирных жителей.

Потапов закрыл своим телом двух жителей города Изюм, когда националисты открыли огонь по жилому району из ствольной артиллерии и американских РСЗО HIMARS.

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