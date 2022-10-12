Саратовский спортсмен стал девятикратным чемпионом России по бадминтону

Владимир Мальков

По итогам личного чемпионата России по бадминтону, саратовский спортсмен Владимир Мальков стал девятикратным чемпионом России. Об этом сообщает министерство молодежной политики и спорта области.

Мастер спорта России международного класса Владимир Мальков стал чемпионом России в мужском одиночном разряде.

Соревнования проходили в Подмосковье с 8 по 11 октября. В них приняли участие 193 сильнейших спортсмена из 19 регионов РФ.

Саратовскую область на турнире представили семь сильнейших бадминтонистов региона, в честности, жена Владимира, мастер спорта России международного класса Екатерина Малькова. Она получила серебряную медаль в смешанном парном разряде и бронзовую в женском парном разряде.

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