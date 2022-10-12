фото: архив КП

В субботу в Энгельсе произойдет масштабное отключение воды. Об этом сообщает администрация Энгельсского района.

В связи с проведением аварийных работ на системе водоснабжения в Энгельсе и поселке Приволжском отключат воду. Давление воды будет снижено с 22.00 14 октября до 4.00 15 октября в жилых домах и объектах соцсферы по адресам: 1-й, 2-й и 3-й Пристанские проезды, улица 2-я Пристанская, улица Анисовская, улица Астраханская; бассейн Волги, 1; улицы Балашовская, Беломорская, Бережная, Больничный переулок; улицы Большая Мичурина и Будочная; Будочный переулок, улица Водная, Водный переулок, улицы Вокзальная, Волоха, Волгоградская; Волгоградский переулок, улица Волжская, улица Вольская, Вятский переулок, улица Гоголя, Гончарный переулок; улицы Грозненская, Демьяна Бедного, Дачная, 2-я Дачная; Дачный переулок; улицы Демократическая, Дзержинского, Достоевского, Дубовская, Железнодорожная, Заводская, Заливная, 2-я Заливная, Западная, Заречная; Зеленый переулок; улицы Интернациональная, Казахская, Калинина, Калужская; Камышеватый переулок; улица Кандакова, Киевский переулок, улица Кирова, Кленовый переулок; улицы Коммунистическая, Комсомольская, Кооперативная, Короткая, 1-я Короткая, 2-я Короткая; Короткий проезд; улицы Костромская, Красноармейская, Красногвардейская, Краснокутская, Красноярская; Краснявский переулок, Крестьянский переулок, улицы Кривая и Кассиля, площадь Ленина; улицы Лесная, Лесозаводская, Лесокомбинатская, Лесопильная, Луначарского, М. Василевского, М. Горького, Малая Мичурина, Матросова, Маяковского; переулок Маяковского, улица Мельничная, 2-й микрорайон имени Урицкого, улицы Московская и Мостостроевская, Мостостроевский проезд; улицы Некрасова, Нестерова, Нефтяная, Низменная, Новая, Новобазарная, Новосовхозная; Огородный переулок, улица Озерная, Ольховый переулок, Осокорский переулок, Островной проезд, 1-й Островной проезд; улицы Партизанская, Первомайская, Персидского, Песчаная, Петровская; Петровский переулок; улицы Пионерская, Питомническая, Пойменная, Покровская, Полиграфическая, 1-я и 2-я Пономаревские, Привальная, Пристанская; Пристанское кольцо; улицы Пролетарская, Проточная, Пугачева, Пугачевская, Путейская; Путейский проезд; улицы Пушкина, Рабочая, Революции 1905 года; Республиканский переулок; улицы Республики, Речная, 2-я Речная и 3-я Речная; 1-й Речной переулок, Розовый переулок, улица Рыбная, Рыночный переулок, Рябиновый переулок, Сазанский проезд; улицы Самарская, Саратовская, Свердлова; переулок Свердлова, площадь Свободы, улица Сердобская, Сиреневый переулок; улицы Советская, 2-я Советская, Совхозная; Совхозный переулок; улицы Спортивная, Ставная, Степная, Столбовая, Тамбовская, Театральная, Телеграфная; Телеграфный проезд; улицы Тельмана, Тихая, Тракторная, Транспортная, Тростниковая, Трудовая, Тургенева; Удалой переулок, Узенький переулок, улицы Халтурина и Хвалынская, 1-й и 2-й Цветочные переулки, улицы Чапаева и Чернышевского, Школьный переулок, Шурова Гора.

Подача воды будет полностью возобновлена к 21:00.

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