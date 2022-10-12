Саратовские чиновники отказались делать стадион в Детском парке круглосуточным

Саратовские чиновники отказались делать посещение стадиона в Детском парке круглосуточным.

- Сообщаем, что в связи с выявленными случаями вандализма территория стадиона открыта для свободного посещения в присутствии дежурного тренера с 7.00 до 22.00, - пишут в администрации Фрунзенского района.

Напомним, ранее мы публиковали обращение горожанина, который пожаловался, что не успевает позаниматься на стадионе в конце дня, так как работает до часа ночи. Спортсмен просил сделать работу площадки круглосуточной.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.