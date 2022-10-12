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Общество12 октября 2022 6:26

Саратовские чиновники отказались делать стадион в Детском парке круглосуточным

Наталия Калинина

Саратовские чиновники отказались делать посещение стадиона в Детском парке круглосуточным.

- Сообщаем, что в связи с выявленными случаями вандализма территория стадиона открыта для свободного посещения в присутствии дежурного тренера с 7.00 до 22.00, - пишут в администрации Фрунзенского района.

Напомним, ранее мы публиковали обращение горожанина, который пожаловался, что не успевает позаниматься на стадионе в конце дня, так как работает до часа ночи. Спортсмен просил сделать работу площадки круглосуточной.

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