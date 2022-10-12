Фото: СУ СК по Саратовской области

В Марксе двое детей отравились угарным газом. Сегодня, 12 октября, СУ СК по региону сообщает о проведении проверки по факту госпитализации в больницу двух несовершеннолетних.

По предварительным данным, инцидент произошел 11 октября 2022 года в доме, расположенном на улице Рабочая в Марксе. Там проживают семилетний ребенок и 17-летний подросток. В какой-то момент дети почувствовали недомогание, о чем сообщили взрослым. Родители вызвали скорую, которая забрала несовершеннолетних с подозрением на отравление окисью углерода, то есть продуктами горения.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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