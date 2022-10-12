На сегодня, 12 октября, в Саратовской области еще 283 человека за сутки заразились коронавирусом. Всего обнаружено 293 573 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 284 606 человек, за сутки — 543. В стационарах остаются 230 человек, на амбулаторном лечении — 2 736.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 10;
- 7-14 лет — 12;
- 15-17 лет — 5;
- 18-29 лет — 39;
- 30-49 лет — 68;
- 50-64 лет — 77;
- 65 и старше — 72.
С пневмонией поступили девять пациентов, с признаками ОРВИ — 274.
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