В центре Саратова Nissan провалился в яму с кипятком

Фото от очевидца

Сегодня утром, 12 октября, в центре Саратова Nissan провалился в коммунальную яму с кипятком. Об этом сообщается в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте. Кадры предоставил очевидец.

Авария случилась на пересечении Большой Казачьей и Степана Разина. Напомним, ранее мы сообщали об ограничении движения автомобилей в районе аварии.

Из-за этого ЧП также перестали ходить три троллейбусных маршрута.

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