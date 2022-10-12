Светлана Бакал покинула пост министра информации и печати в правительстве Саратовской области. Соответствующие изменения утвердил Роман Бусаргин.

Светлана Винаидовна освобождена от должности в связи с истечением срока действия срочного трудового контракта. Экс-глава ведомства поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время работы в госорганах:

"Сегодня я покидаю госслужбу, исполнять которую было для меня большой честью и серьёзным жизненным испытанием! Я благодарю всех, кто поддерживал меня, помогал выполнять сложные задачи организации информационной работы, с кем мы вместе реализовывали творческие проекты! Очень дорожу знакомством и общением с вами. Спасибо вам! Всегда на связи, Светлана Бакал"

Постановлением от 12 октября на должность министра области - председателя комитета по управлению имуществом области назначена Екатерина Лавренко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Алексей Мудрак и Юрий Юрин сохранили свои должности в саратовском правительстве.

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