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Политика12 октября 2022 5:23

В правительстве Саратовской области сделаны новые назначения

Юрий Юрин сохранил должность в правительстве Саратовской области
Наталия Калинина

В правительстве Саратовской области сделаны новые назначения. Сегодня, 12 октября, Роман Бусаргин подписал соответствующее постановление.

Сохранили свои должности начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области Юрий Юрин, а также заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления Правительства области Алексей Мудрак.

Начальником управления по работе с обращениями граждан Правительства области стала Марина Кубракова, а начальником управления специальных программ Правительства области назначен был Вячеслав Голубев.

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