Сегодня с утра, 12 октября, в Саратове перестали ходить два троллейбусных маршрута. Об этом сообщает паблик СГЭТ ВКонтакте.

Сбой произошел в 8:40 в связи с аварийными работами ПАО «Т Плюс». Встали троллейбусы, следующие по маршрутам №2а, 16. Движение прекратилось на перегоне Большая Казачья – Степана Разина. Составы стоят в оба направления.

Отметим, что ранее, в 7:34, в этом месте уже вставали те же два маршрута по причине дорожных работ.

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