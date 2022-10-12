На пожаре в Саратове погибли два человека – двое пострадавших в больнице

Сегодня утром, 12 октября, на пожаре в Саратове погибли два человека. Еще двое пострадавших оказались в больнице.

Возгорание произошло в 5:39 по адресу Зарубина, 218. Горело двухэтажное жилое здание, площадью 10*8. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

В 7:08 пожар был ликвидирован. На место выезжали четыре расчета. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

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