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Общество11 октября 2022 13:33

В Саратове на карантин по ОРВИ отправили две школы и 75 классов

Наталия Калинина

В Саратове на карантин по ОРВИ отправили две школы и 75 классов, об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

По одной школе на данный момент закрыто в Энгельсском и Екатериновском районах. На карантин перешли75 классов в 33 школах из разных районов области, а также в Саратове и Энгельсе.

Закрыты шесть групп в шести детских садах Саратова и Петровского района. Полностью закрытых дошкольных учреждений нет.

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