Только 13 процентов работников считают Саратов идеальным местом для карьеры

Только 13 процентов жителей Саратова посчитали его идеальным местом для строительства карьеры. Таковы данные исследования, проведенного компанией SuperJob.

В опросе приняли участие 20500 человек из различных крупных городов страны. Он проводился с 14 сентября по 5 октября 2022 года. Саратов назвали лучшим городом для карьеры 13 процентов представителей экономически активного населения. 62 процента горожан с этим не согласились.

Больше всего возможностей для построения успешной карьеры ожидаемо увидели жители Москвы и Санкт-Петербурга. В столице таких две трети, а в городе на Неве более половины.

Самым бесперспективным жители считают Омск. Там карьерных оптимистов всего 10 процентов.

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