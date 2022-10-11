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Происшествия11 октября 2022 13:10

В Саратове грузовик сбил молодого мужчину на Лунной

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 11 сентября, в Саратове грузовик сбил молодого мужчину на улице Лунной. Об этом сообщает ГУ ГИБДД по региону.

По предварительным данным, авария произошла около 15.00 напротив дома 24 по улице Лунная. 25-летний водитель ЗИЛа сбил 31-летнего пешехода.

Пострадавший госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

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