В Саратове грузовик сбил молодого мужчину на Лунной

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 11 сентября, в Саратове грузовик сбил молодого мужчину на улице Лунной. Об этом сообщает ГУ ГИБДД по региону.
По предварительным данным, авария произошла около 15.00 напротив дома 24 по улице Лунная. 25-летний водитель ЗИЛа сбил 31-летнего пешехода.
Пострадавший госпитализирован.
Фото: Госавтоинспекция
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