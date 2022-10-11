Двум друзьям из Балаково дали по 10 лет за закладки

Балаковский районный суд дал двум друзьям по 10 лет за закладки с наркотиками. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Приговор был вынесен в мае 2022. Перед судом предстали двое друзей, 26 и 39-и лет. В декабре 2021 года они стали делать закладки синтетических наркотиков в городе, а часть наркотика хранили в арендованной квартире. Общая масса изъятых наркотических средство составила более 45 грамм.

Сначала правоохранители задержали одного злоумышленника, а вскоре нашли и второго. Их кураторов до сих пор ищут. В итоге один обвиняемый получил 9 лет 10 месяцев в колонии строгого режима, а второй 10 лет.

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