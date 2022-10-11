Житель Саратова просит сделать стадион в Детском парке круглосуточным. Такое обращение сделал горожанин в социальной сети и другие спортсмены его поддержали.

Вход на стадион открыт с 7:00 до 22:00, но саратовец просит сделать режим работы круглосуточным, потому как уходит с работы в 1:00 и не имеет возможности позаниматься.

- У всех людей разный график. Многим неудобно. Это ужасный ход. Его как раз починили для того, что бы все там занимались. В итоге возможность есть не у всех, - поделился спортсмен.

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