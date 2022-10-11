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В Энгельсском районе начали действовать меры поддержки для мобилизованных и их семей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Главы Энгельсского муниципального района Дмитрия Плеханова.

По словам Плеханова, теперь родителям, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, не придется платить за детский сад. Соответствующий приказ подписан и вступил в силу. Уточняющие вопросы по действию льготы можно задать по телефону: 8(8453) 54-45-03.

— Кроме того, сейчас с командой администрации по поручению Губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина прорабатываем и другие меры поддержки. Как правильно сказал Роман Викторович, это наша общая задача — позаботиться о семьях защитников, — считает глава района.

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