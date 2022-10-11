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Общество11 октября 2022 12:21

За незаконно открытую наркологическую клинику саратовец может сесть за решетку

Мужчина незаконно хранил и продавал психотропные лекарственные препараты
Евгений Бадиков
фото: МВД

фото: МВД

За незаконно открытую наркологическую клинику саратовец может сесть за решетку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий у 40-летнего руководителя частной клиники из Саратова полицейскими обнаружены незаконно приобретенные медицинские препараты, содержащие психотропные вещества — около 300 таблеток и 200 ампул лекарств.

Используя поддельные документы, мужчина открыл частную клинику экстренной наркологии и разместил рекламу на билбордах в Саратове. Не имея права выписывать рецепты пациентам, обвиняемый подделывал рецептурные бланки и получал психотропные препараты.

Уголовное дело с обвинительным заключением по 76 эпизодам дела направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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