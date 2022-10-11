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В Саратове на станции Трофимовский-2 чиновники провожали мобилизованных. Об этом Михаил Исаев рассказал в своем телеграм-канале.

Мобилизованных саратовцев провожали Михаил Исаев, Сергей Авезниязов и Вячеслав Максюта.

Со станции Трофимовский-2 спикер облдумы обратился к добровольцам, жителей области и других регионов, которые были призваны в ряды армии в рамках частичной мобилизации.

— Вы настоящие защитники Отечества, настоящие патриоты, которые отправились бороться за мирное небо над головой. Впереди у них обучение и боевое слаживание. Мобилизованные саратовцы должны быть спокойны - мы позаботимся об их семьях.

Возвращайтесь домой! Мы вас ждем!, — пишет председатель Саратовской облдумы.

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