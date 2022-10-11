фото из соцсетей

В Саратовской области в Волгу выпустили 73 молодых сазанов. Об этом сообщает Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных.

Под контролем ветеринарных специалистов произведён выпуск в акваторию Волги в районе села Сабуровка более 73 тысяч сеголеток сазана.

Рыбопосадочный материал получен в начале июня на экспериментальной базе Саратовского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» и выращен в рыбоводных прудах с соблюдением всех действующих ветеринарно-санитарных правил.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.