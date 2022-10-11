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Общество11 октября 2022 11:18

В Петровском районе ветеринары спасли раненного в крыло краснокнижного орла

В крыле птицы обнаружили дробь
Наталия Калинина
Фото: ОГУ «Петровская райСББЖ»

Фото: ОГУ «Петровская райСББЖ»

В Петровском районе ветеринары спасли раненого редкого орла. Об этом сообщают специалисты ОГУ «Петровская райСББЖ».

К ним обратились неравнодушные люди, которые просили оказать помощь дикой птице. Они заметили пернатого хищника на трассе: птица не могла взлететь и скрыться от проезжающих машин.

Выяснилось, что это орел-могильник. В крыле у птицы были осколки дроби. Ветеринарные специалисты удалили их и обработали раны. Птицу пристроили в реабилитационный центр для диких животных. Переломов у нее нет, состояние удовлетворительное.

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