Фото: пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Житель Саратова украл у спящего на привокзальной площади мужчины телефон. Потерпевший не заявил о краже в полицию, но сотрудники транспортной полиции все равно нашли украденное, о чем сообщила их пресс-служба.

Инцидент произошел в начале сентября текущего года на привокзальной площади. У спящего на лавочке 52-летнего жителя Озинского района из кармана брюк пропал мобильный телефон. Сумма причиненного имущественного ущерба составила 13 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать позозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Саратова. Он рассказал, что решил сам пользоваться украденным телефоном. Подозреваемому назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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