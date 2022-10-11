В Саратове отменили плату за детские сады для семей мобилизованных. Об этом стало известно из телеграм-канала Лады Мокроусовой.

По поручению губернатора и.п. главы Саратова Лада Мокроусова отменила плату за детсады для семей мобилизованных горожан. Постановление за подписью Мокроусовой опубликовано на сайте администрации города.

Для получения этой меры поддержки требуется предоставить справку из военкомата. Мера поддержки действует с 21 сентября - дня, когда была объявлена частичная мобилизация.

Кроме того,за муниципальные детсады не берут деньги с семей, находящихся в социально опасном положении, работников образовательных учреждений и «скорой помощи», а так же молодых педагогов в возрасте до 35 лет.

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