фото из соцсетей

Мобилизованный из Аткарска перед отправкой на фронт женился на бывшей супруге. Об этом стало известно из соцсетей.

В Аткарске в срочном порядке зарегистрировали мобилизованного и его бывшую жену.

В Аткарском ЗАГС в минувшие выходные в срочном порядке зарегистрировали мобилизованного и его бывшую жену. Пара поженилась 13 лет назад и растила детей, но недавно муж с женой захотели расстаться.

Николай решил добровольно отправиться на передовую и в учебном центре вновь сделал предложение экс-супруге.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.