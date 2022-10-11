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Общество11 октября 2022 10:40

Мобилизованный из Аткарска перед отправкой на фронт женился на бывшей супруге

Евгений Бадиков
фото из соцсетей

фото из соцсетей

Мобилизованный из Аткарска перед отправкой на фронт женился на бывшей супруге. Об этом стало известно из соцсетей.

В Аткарске в срочном порядке зарегистрировали мобилизованного и его бывшую жену.

В Аткарском ЗАГС в минувшие выходные в срочном порядке зарегистрировали мобилизованного и его бывшую жену. Пара поженилась 13 лет назад и растила детей, но недавно муж с женой захотели расстаться.

Николай решил добровольно отправиться на передовую и в учебном центре вновь сделал предложение экс-супруге.

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