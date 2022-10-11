МЧС предупреждает о сильном тумане в Саратовской области

В регионе будет сильный туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупреждает о сильном тумане, который будет в Саратовской области.

Ночью и днем 12 октября в отдельных районах Саратовской области ожидается туман. В связи с ухудшением погоды ведомство объявило желтый уровень опасности. Видимость упадет до 500 метров и менее.

Напомним, синоптики сообщили о том, что погода на неделе в регионе будет переменчивая, с заморозками до минусовых температур.

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